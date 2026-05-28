Gündem Kıbrıs Özel Haber

Bir bayram daha geldi çattı. Gündem Kıbrıs, Kurban Bayramı’nda vatandaşlara bu yıl kurban kesip kesmeyeceklerini sordu. Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar, ekonomik şartlar nedeniyle kimi vatandaşlar kurban kesmenin zorlaştığını ve bu nedenle de kurban kesmeyeceğini ifade ederken, bazı vatandaşlar ise kurban keserek dini vecibelerini ve göreneklerini yerine getireceklerini ifade etti. Bazı vatandaşlar ise hayvanları kesmenin doğru olmadığını düşündüklerini ifade ederek, karşı olduklarını dile getirdi.

Birol Milan: Geleneklerimizi yaşatmak ve dini görevlerimizi ailece yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız

Birol Milan isimli vatandaş, bu bayram kurban keseceğini söyleyerek, “Bayramda kurban keseceğim. Bayramlarda eskidendi şimdi bayram yok. Komşu komşuyu düşünmüyor. Bundan 10-15 sene önce birlik beraberlik vardı. Şimdi herkes kendi havasında ne yazık ki. Eskiden senenin içinde herkes bayram gelsin ve bir araya toplansın diye beklerdi. Şimdi öyle bir şey kalmadı. O nedenle biz de geleneklerimizi yaşatmak ve dini görevlerimizi ailece yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Ersal Nor: Hiçbir bayramda kurban kesmem

Ersal Nor isimli vatandaş bayramda kurban kesmeyeceğini söyleyerek, “Bu bayram kurban kesmeyeceğim. Hiçbir bayramda kurban kesmem. Eski bayramlarla şimdiki bayramlar arasında çok fark var. Eskiden muhabbet vardı para yoktu. Şimdi para çok ama muhabbet kalmadı” diyerek eski ve yeni bayramları kıyasladı.

Hüseyin Cengiz: Bayramda gelenek ve göreneklerimizle beraber dini vecibelerimizi de yerine getireceğiz

Hüseyin Cengiz isimli vatandaş ise bayramda kurban keseceğini söyleyerek, “Evet bu bayram kurban keseceğim. Bayramda gelenek ve göreneklerimizle beraber dini vecibelerimizi de yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

İsmail Yalçınkaya: Dini bayramımızın gereklerini yerine getiririz

İsmail Yalçınkaya isimli vatandaş da bu bayram kurban keseceğini söyleyerek, “Evet bayramda kurban keseceğim. Bayramlarda çocuklarla birlikte olmak, dost ve akraba, ahbaplar ile buluşmalar bizim için çok önemlidir. Dini bayramımızın gereklerini yerine getiririz” diyerek bayramlarda dini vecibeleri ve gelenek göreneklerini yaşattıklarını söyledi.

Mustafa Gökmen: Bu sene kurban kesip görevimizi yerine getireceğiz

Mustafa Gökmen isimli vatandaş da bayramda kurban keseceğini söyleyerek, “Bu sene kurban kesip görevimizi yerine getireceğiz. Bayramlarda ailelerin bir araya gelmesi ve bayram sevincini paylaşması bizler için çok önemli. Ama ne yazık ki artık herkes çalıştığı için pek fazla bir araya gelemiyoruz. O nedenle de bayramlara özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Oktay Alpateş: Ben emekliyim. Emekliler kurban kesemez

Oktay Alpateş isimli vatandaş ise bu sene kurban kesmeyeceğini söyleyerek, “Bu sene kurban kesmeyeceğim. Ben emekliyim. Emekliler kurban kesemez. Ekonomik durumlar herksin malumu” ifadelerini kullandı.

Sadiye Özbil: Bayram diye hayvanları mı keseceğiz?

Sadiye Özbil isimli vatandaş ise bayramda kurban kesimine karşı olduğunu söyleyerek, “Ben öyle şeylere inanmıyorum. Bayram diye hayvanları mı keseceğiz? Bayramları sevmiyorum. Benim annen arife günü öldü. İyi olan insana her gün bayramdır. Bayramlara inanmıyorum” diyerek tepkisini ve üzüntüsünü dile getirdi.

Salih Kökten: Ekonomik durumlar çok iyi olmadığı için kurban kesemeyeceğiz

Salih Kökten isimli vatandaş ise ekonomik nedenlerden dolayı kurban kesmeyeceklerini söyleyerek, “Bu sene kurban kesmeyeceğim. Ekonomik durumlar çok iyi olmadığı için kurban kesemeyeceğiz” dedi. Konuşmasının devamında Kökten, “Eski bayramlarda büyüklerimize gider bayram günleri bir arada olurduk. Kahkahalar olurdu. Şimdi o kahkahalar duvarlarda yankılanmıyor” diyerek eski bayramlara özlemini de dile getirdi.

Sermet Beyazaslan: Büyükler olarak aileyi bir araya toplamaya ve geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz

Sermet Beyazaslan isimli vatandaş ise bu sene bayramda kurban keseceklerini ifade ederek, “Bu sene kurban keseceğim. Bayramlarda aile toplantılarının olması önemlidir. Eş, dost bayramlaşma ve geleneklerimizi devam ettirmeliyiz. Büyükler olarak aileyi bir araya toplamaya ve geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

“Ekonomik nedenlerden dolayı kesmeyeceğim”

Diğer bir vatandaş ise, ekonomik nedenlerden dolayı kurban kesmeyeceklerini söyleyerek, “Kurban kesmeyeceğiz. Ekonomik nedenlerden dolayı kesmeyeceğim. Piyasa aldı başını gidiyor. Hangi birine yetişeceğiz?” diyerek ekonomik koşullardan şikâyet etti.

Yunus Konar: Ben kurban kesmeyi sevmiyorum. İnanmıyorum ve yanlış buluyorum

Yunus Konar isimli vatandaş ise bayramda kurban kesmeyeceklerini söyleyerek, “Bayramda kurban kesmeyeceğiz. Ben kurban kesmeyi sevmiyorum. İnanmıyorum ve yanlış buluyorum” diyerek görüşünü dile getirdi.