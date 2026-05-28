2015 yılında başlayan yönetim sistemleri süreci ile ilgili olarak Kalite Yönetim Ofisi koordinasyonunda görev yapan ve kendi birimleri ile ilgili hazırlıkları tamamlayan kalite ekibinin yaptığı çalışmaların değerlendirildiği denetim beş gün sürdü.

18 Mayıs 2026 Pazartesi günü, saat 10:00’da, tüm birimlerin Kalite Temsilcileri ve Yönetim Sistemleri Danışmanı Latif Sakar’ın katıldığı toplantının açılışını yapan Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ’nün akademik ve yönetsel anlamda kalite sürecine yaptığı yatırımları anlatarak, TSE Denetçisi Murat Altınok ve Fatih Sağdıç’a sürece koyacakları katkı için teşekkür etti.

Denetim sürecinde denetim ekibi iki ayrı koldan birimleri hem dokümantasyon hem de altyapısal olarak denetledi. Denetimlerde, yönetim sistemi faaliyetlerinin yanında, akademik olarak incelemeler ve değerlendirmeler de yapıldı. 22 Mayıs 2026 Cuma günü, saat 11:30’da, DAÜ Senato Odası’nda, Akademik İşler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, ile TSE Denetçisi Murat Altınok ve Fatih Sağdıç tüm birimlerin Kalite Temsilcileri ve Yönetim Sistemleri Danışmanı Latif Sakar’ın katılımıyla Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan Kapanış Toplantısı’nda denetim ekibi tarafından bulgular paylaşıldı.

Kapanış toplantısında konuşan TSE Denetçisi Fatih Sağdıç tetkiklerin tamamlandığını belirterek, ev sahipliğinden dolayı DAÜ’ye teşekkürlerini iletti. Sağdıç, gerçekleştirilen denetimlerde üniversitenin kalite yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde yürütüldüğünün gözlemlendiğini ifade ederek, tüm birimlerin sürece hazırlıklı ve koordineli şekilde katkı sunduğunu kaydetti. Ayrıca, üç ayrı yönetim sistemi kapsamında herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemesinin önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Sağdıç, bu sonucun kurumun kalite kültürünü benimsediğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise denetim sürecine katkı koyan tüm akademik ve idari personele teşekkür ederek, üniversitenin uluslararası kalite standartlarını sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, kalite odaklı yönetim anlayışının yalnızca belge süreçleriyle sınırlı olmadığını, eğitimden öğrenci memnuniyetine ve çalışma güvenliğine kadar her alanda sürdürülebilir gelişimi hedeflediklerini ifade etti.