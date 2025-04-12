CHP'nin Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısında, 24 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlendi.

İKİ YENİ İSİM GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Partiden yapılan açıklamaya göre; 60 kişilik PM üyeleri arasından seçilen yeni MYK'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekilliği'ne atanan Volkan Demir'in yerine Mehmet Necati Yağcı, İlhan Uzgel'in yerine ise Namık Tan yer aldı.

CHP'de yeni MYK belli oldu - 1Toplantıda CHP lideri Özel’in yanına Parti Meclisi’nin en genç ve yeni üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu.

Genel Başkan Özgür Özel ile beraber 24 kişilik MYK şu isimlerden oluşuyor:

Selin Sayek Böke - Genel Sekreter

Ensar Aytekin - Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

M. Gül Çiftci Binici - Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Özgür Karabat - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gökan Zeybek - Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Burhanettin Bulut - Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Yücel - Parti Sözcüsü

Gökçe Gökçen - Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Aylin Nazlıaka - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Taşcıer - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Namık Tan - Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Yavuzyılmaz - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Sevgi Kılıç - Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yalçın Karatepe - Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Murat Bakan - İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gülşah Deniz Atalar - Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Suat Özçağdaş - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yankı Bağcıoğlu - Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Zeliha Aksaz Şahbaz - Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Pınar Uzun Okakın - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Erhan Adem - Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Necati Yağcı - Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ulaş Karasu - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı