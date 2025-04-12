CHP'nin Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısında, 24 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlendi.
İKİ YENİ İSİM GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
Partiden yapılan açıklamaya göre; 60 kişilik PM üyeleri arasından seçilen yeni MYK'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekilliği'ne atanan Volkan Demir'in yerine Mehmet Necati Yağcı, İlhan Uzgel'in yerine ise Namık Tan yer aldı.
CHP'de yeni MYK belli oldu - 1Toplantıda CHP lideri Özel’in yanına Parti Meclisi’nin en genç ve yeni üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu.
Genel Başkan Özgür Özel ile beraber 24 kişilik MYK şu isimlerden oluşuyor:
Selin Sayek Böke - Genel Sekreter
Ensar Aytekin - Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
M. Gül Çiftci Binici - Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Özgür Karabat - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gökan Zeybek - Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Burhanettin Bulut - Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Yücel - Parti Sözcüsü
Gökçe Gökçen - Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Aylin Nazlıaka - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gamze Taşcıer - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Namık Tan - Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Yavuzyılmaz - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Sevgi Kılıç - Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yalçın Karatepe - Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Murat Bakan - İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gülşah Deniz Atalar - Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Suat Özçağdaş - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yankı Bağcıoğlu - Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Zeliha Aksaz Şahbaz - Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Pınar Uzun Okakın - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Erhan Adem - Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Necati Yağcı - Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ulaş Karasu - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı