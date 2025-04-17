Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Aydın, "burada bir HALK var Rum seviciler değil Vatansever bir halk var. Türkiyesine yürekten bağlı bir halk var ne dediğinize dikkat edin" dedi.

Çiğdem Aydın'ın paylaşımı şu şekilde:

Ne KKTC Başbakanı'na ne de Kıbrıs Türküne hakaret niteliğindeki sözler hangi düzeyden gelirse gelsin asla kabul edilemez...

1- Burada halkın iradesi ile seçilmiş bir Başbakan var

2- Burada bir HALK var Rum seviciler değil, Vatansever bir halk var. Türkiye'sine yürekten bağlı bir halk var ne dediğinize dikkat edin.