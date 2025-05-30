Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, A.A'nın "16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz ve Cinsel Saldırı" suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 4 Nisan 2025 tarihinde Haspolat'ta bulunan bir binanın zihinsel engelliler tuvaletinde internet üzerinden Homer isimli arkadaşlık uygulamasından Melih 19 kullanıcı ismini kullanarak tanışıp arkadaş olduğu 14 yaşındaki erkek çocuk ile rızası olmaksızın cinsel ilişkiye girerek '16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz' suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının ayrıca 2025 yılı Mart- Nisan ayları içerisinde müşteki ile buluşarak gittikleri bir üniversitenin Kapalı Spor Salonu yanında bulunan araç park yerinde kullanımında bulunan araç içerisinde çocukla cinsel temasta bulunarak ' Cinsel Saldırıda' bulunduğunu, ayrıca yine aynı aylar içerisinde Boğaz-Ağırdağ arasında ova içerisinde tekrardan cinsel temasta bulunduğunu açıkladı. Polis, şikâyetin 13 Mayıs 2025 tarihinde yapıldığını, zanlının kullandığı aracın 14.05.2025 tarihinde KGS sisteminden tespit edilerek aynı gün yapılan soruşturma ve tahkikat neticesinde zanlının isminin ve kalmakta olduğu yerin belirlenerek, 15 Mayıs'ta tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 7 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde görüşüp konuştuklarını ancak cinsel ilişki olmadığını söylediğini aktardı. Polis, müştekinin rehber öğretmenine olayı anlatması üzerine olayın ortaya çıktığını belirti. Polis, zanlının aracından DNA ve sperm örnekleri alındığını belirtti.

Polis, zanlının aracında şu anda 17 yaşında olan bir çocuğa ait fotoğraf bulunduğunu, yapılan soruşturmada çocuğun tespit edilerek sosyal hizmet görevlileri eşliğinde ifadesinin alındığını belirtti. Polis, çocuğun ifadesinde zanlı ile 2024 yılında tanıştıklarını, birlikte Yedidalga’ya gittiklerini, zanlının araç içerisindeyken kendisini yanağından öperek cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede küçük çocuklara ve yetişkinlere ait görüntü ve fotoğraf tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 3 gün ispat-ı vücut yapmasına, 200 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 3 kefilin birer milyon TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.