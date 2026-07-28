Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn Enver Mamülcü ve beraberindeki heyet, OSTİM Savunma ve Havacılık kümelenmesi başkanı Sn. Orhan Aydın başkanlığında bir heyetin ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Savunma sanayi yatırımları konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

İmza edilen protokol ile 60 yıllık bir tecrübenin bünyesinde faaliyet gösteren 65000 in üzerindeki firmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yatırım yapmasının ilk adımı atılmış oldu.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde savunma sanayi kümelenmesi kurulması konusunda öncülük edecek olan bu protokol bir sonraki adımda, Özel Savunma Sanayi Teknoloji bölgesinin ve birçok ekosistemin oluşmasının ilk adımı olacaktır.

Kalıcı istihdamın ve üniversite öğrenimi gören bir çok genç beyin için alternatif iş alanının oluşmasını, oluşan bu ekosistemin adeta özel sektörün bir kuluçka merkezi olarak çalışmasına imkan sağlayarak, 10 yılda On bin istihdam hedefi ile bölge coğrafya içinde alternatif bir iş ve üretim destinasyonu olma yolundaki bu atılan imzanın önemini ayrı bir değere dönüştürecektir.