Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmesi tamamlandı.

Görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Guterres’i Erhürman uğurladı.

Görüşme sonrası BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanlığı önünde yaptığı kısa açıklamada şunları dile getirdi:

“Dayanışmamı ifade etmek, Kıbrıslılarla ve aynı zamanda garantör ülkelerle birlikte bir çözüm bulunmasına katkı sağlama yönündeki kararlılığımı ortaya koymak için buradayım. Aynı zamanda, Güven Yaratıcı Önlemlerin her iki tarafın halklarının yararına olacak şekilde ilerleyip ilerlemediğini görmek istiyorum. İki toplumun liderleriyle oldukça yapıcı iki görüşme gerçekleştirdim, teşekkür ederim.”

Guterres’in programı ara bölgede Ledra Palace Hotel önünde yer alan BM anıtına çelenk koyma töreniyle devam edecek.