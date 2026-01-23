Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emre Özdiken olguları aktardı. Polis, 19 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 raddelerinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin avlusunda çalışma izni çıkartmak maksadı ile buluştuğu 46 yaşındaki kadına cinsel bir davranışla yaklaşarak cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının aynı tarihte saat 10:00 raddelerinde Açık Öğretim Kampüsü otopark alanı içerisinde açık öğretime kayıt yaptırmak maksadı ile buluştuğu 17 yaşındaki kızın rızası dışında cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının aynı gün şikâyet üzerine tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde kamera görüntülerinin incelendiğini kaydetti. Polis, yapılan araştırmada zanlının 2023 yılında sahte evrak, 2025’te ise mahkeme emrine riayetsizlik ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını ve bu 3 ayrı suçtan dolayı hakkında 3 ayrı davanın askıda olduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının serbest kalması halinde suç işlemeye devam edeceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.