Derya Yıldırım’ın yazdığı ve yer aldığı oyunun yönetmenliğini Özgür Kaymak, dramatujisini Sinem Özlek yaptı.

Sırada LBT’nin ‘Paraya Hayır’ oyunu var

19. Kıbrıs Tiyatro Festivali 13 Haziran Salı akşamı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Paraya Hayır oyunu ile devam edecek.

Oyun RDÜ Kültür Merkezi’nde yer alacak ve saat 20.00’de başlayacak.

Festival biletleri online olarak https://biletinial.com/tr-tr/tiyatro/kibris linkinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden alınabiliyor.

Ana sponsorluğunu Pro Temizlik’in yaptığı festivalin konaklama sponsorluğunu Grand Pasha Nicosia, salon sponsorluğunu Rauf Denktaş Üniversitesi, gümüş sponsorluğunu Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi ve ulaşım sponsorluğunu Northern Travel Limited yapıyor.