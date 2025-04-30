Haber: Bahar SANCAR

Girne Eski Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçehan Ören:

Girne Eski Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçehan Ören, TEKNOFEST’in çocuklar ve gençler için büyük bir fırsat olduğunu ifade ederek, muhtarlık olarak bölgesinde imkanı olmayanlar için iş insanları ile iletişime geçtiğini ve bölgeden TEKNOFEST’e gitmek için otobüs kaldıracaklarını söyledi. Ören, “TEKNOFEST’e kesinlikle herkesin gitmesi lazım. Çocukların bilim özgürlüğü kısıtlanamaz. Sapla samanı bu sendika birbirine karıştırdı. İş adamları ile ulaşım için görüşüyoruz. İmkânları olmayanlara otobüs kaldırmak için girişimde bulundum. Kim ne katkı koyabilirse destek alacağız ve insanlarımızı TEKNOFEST’e götüreceğiz” dedi.

Girne Karaoğlanoğlu Muhtarı Hüdaverdi Tutku:

Girne Karaoğlanoğlu Muhtarı Hüdaverdi Tutku, gençlerin bilim ve teknolojiyle uğraşmasının gerekli olduğunu söyleyerek, “Gençlerimiz kesinlikle bu festivale gitmeli. Ben de destekliyorum. Bilim ve teknolojiye karşı olmamalıyız. Yapılan eylemi tasvip etmiyorum. Belediyelerin ve devletin imkânı olmayanlara ulaşım desteği vermesi gerekir” diye konuştu.

Girne Doğanköy Muhtarı Niyazi Bedel:

Girne Doğanköy Muhtarı Niyazi Bedel, gençlerin kesinlikle TEKNOFEST’e gitmesi gerektiğini söyledi. Öğretmen sendikalarının eyleminin çok yanlış olduğunu söyledi. Bedel, “Tüm gençlerimiz ve çocuklarımız TEKNOFEST’e gitmelidir. Öğretmen dediğin öğretici olur köstek olmaz. Bunlar nankördürler. Öğretmen engelleyici değildir. Bölge muhtarlığı olarak ulaşım için çalışma yapacağım” dedi.

Gazimağusa Canbolat Mahallesi Muhtarı Metin Delideniz:

Gazimağusa Canbolat Mahallesi Muhtarı Metin Delideniz, Öğretmen Sendikalarının TEKNOFEST’e karşı yaptığı eylemi doğru bulmadığını ifade ederek, “Bana göre o başka bu başka. Gençlerimiz kesinlikle bu organizasyona gitmelidirler. Ülkemizde yapılması büyük bir şanstır. Ben de gitmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Gazimağusa Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk:

Gazimağusa Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk, Öğretmen Sendikalarının TEKNOFEST karşıtı eylemini doğru bulmadığını ve tasvip etmediğini söyleyerek, “Yaklaşım doğru değildir. Gençlerimiz gitsinler, görsünler, yeni teknolojileri öğrensinler. Zaten eğitim geridedir. Bu gibi etkinliklerin yapılması ülkemiz adına büyük bir şanstır. Ben de kayıt yaptırdım ve TEKNOFEST’e gideceğim” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Yeşil:

Gazimağusa Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Yeşil, Öğretmen sendikalarının eylemini doğru bulmadığını söyleyerek, “Sapla samanı karıştırdılar maalesef. Gençlerimiz bu organizasyona gitmelidir. Yeni teknolojileri görüp öğrenmeleri gerekiyor. Biz bölge muhtarlığı olarak ulaşım konusunda elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Gazimağusa Aktunç Mahallesi Muhtarı Şengül Pala:

Gazimağusa Aktunç Mahallesi Muhtarı Şengül Pala, “Okumuş, eğitim görmüş ve öğretmen olmuş kişilerin böyle bir festivale bu tutumla yaklaşması benim için tam anlamıyla hayal kırıklığıdır. Öğretmenlerin bu şekilde davranması beni çok üzüyor. Yapılan eylemler bilim ve teknoloji festivaline engel olmamalı. Çocukların bu imkanı engellenmemelidir. Sadece çocukların ve gençlerin değil, ülkedeki herkesin bu festivale katılması ve yeni teknolojilerle buluşması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Kafesli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eminoğlu:

Lefkoşa Kafesli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eminoğlu “Yaşanan tüm bu olaylar ve eylemler hükümetin diyalogdan kaçmasından kaynaklanıyor. Sendika ile hükümetin bir masaya oturması lazım yoksa olaylar daha da büyüyecek. Toplum ikiye bölündü. Biz yönetenlerin daha uzlaşıdan yana olması lazım. Geldiğimiz noktaya gerçekten üzülüyorum. Sendikanın eylemini destekliyorum ama TEKNOFEST ile ilgili alınan bu karard oğru değildir. Bu kararın bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gençlerimiz teknolojisi tanısın ve teknolojiyle buluşsun. Dünya ufuklarının açılması için bu şarttır. Gençlerin bu fırsattan faydalanması gerekmektedir” diye konuştu.

Lefkoşa Yenikent Muhtarı Melek Arabacıoğlu:

Lefkoşa Yenikent Muhtarı Melek Arabacıoğlu, öğretmen sendikalarının eylemini doğru bulduğunu söyleyerek, “Eylemi doğru buluyorum. Milli Eğitim Bakanlığı okul gezileri için ailelerden çocuk başına 300 TL alırken, neden bu festival için bedava sefer yapıyor? Ben gitmeyeceğim ve kendi çocuğumu göndermeyeceğim. Başlarında öğretmen olmazsa o alanda çocuklara kim bakacak? Milli Eğitim Bakanının söylediği gibi hayatımız güzel bir tablo değil” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Marmara Mahallesi Muhtarı Ahmet Yürüker:

Lefkoşa Marmara Mahallesi Muhtarı Ahmet Yürüker, öğretmen sendikalarının TEKNOFEST karşıtı eylemi hakkında yorum yapmak istemediğini ifade etti. Gençlerin ve çocukların bilim ve teknoloji ile günümüz dünyasında mutlaka ilgilenmeleri gerektiğini vurgulayan Yürüker, “Gençlerimizin kesinlikle TEKNOFEST’e gitmeleri ve yenilikleri görmeleri lazım” dedi.

Lefkoşa Çağlayan Mahallesi Muhtarı Nutku Karsu:

Lefkoşa Çağlayan Mahallesi Muhtarı Nutku Karsu, Öğretmen Sendikalarının TEKNOFEST’e karşı olan eylemlilik süreci hakkında, “Öğretmen sendikalarının açıklamalarını okudum. Kendilerine göre haklı olabilirler. Ancak gençlerimiz bu festivale bence katılmalıdır. Ufukları açılır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Güzelyurt Yayla Köyü Muhtarı Murat Rüstemoğlu:

Güzelyurt Yayla Köyü Muhtarı Murat Rüstemoğlu, öğretmen sendikalarının TEKNOFEST’e karşı yaptığı eylemi doğru bulmadığını ifade etti. Rüstemoğlu, “Yapılan eylem bana göre doğru değildir. Eğer bilim ve teknoloji varsa gençlerimiz bu festivale kesinlikle katılmalıdır. Biz de bölge olarak iş insanlarımızla görüşerek bölge halkımıza ulaşım noktasında destek sağlayacağız” diye konuştu.

Güzelyurt Akçay Köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü:

Güzelyurt Akçay Köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü, “Sendikaların tabi ki eylem yapma hakları vardır. Kendi aldıkları kararlar onları ve üyelerini bağlar. Ancak arpa ile samanı karıştırmamamız lazım. Bu 40 yolda bir gelen bir fırsattır. Tüm KKTC’nin bunu görmesi gerekmektedir ve bizim için çok önemlidir. Çocukların yeni teknolojilerle tanışmasına ve bilimle buluşmasına yönelik yapılan eylemler doğru değildir. Bu kararın bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Her şeyi siyasete mal etmemeliyiz. Çocukların önü kesilmemelidir. Tüm ailelerin orada olması ve çocuklarını götürmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim bölgemizde ulaşım imkânı olmayan kişiler için belediyemiz bir girişim başlattı. Bu çok olumlu bir girişimdir. Bölge muhtarlıkları ile de iletişime geçilerek daha fazla kişiye ulaşılabilir diye düşünüyorum” dedi.

Muhtarlar Birliği Başkanı ve Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz:

Muhtarlar Birliği Başkanı ve Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz, “TEKNOFEST gibi bir organizasyonun ülkemizde düzenlenmesi çok önemlidir. Bence tüm gençlerimiz ve çocuklarımız bu organizasyona katılmalıdır. Çocuklarımızın yeni teknolojikleri görmesi lazım… Sendikanın kararlarına saygı duyuyorum ama sapla samanı karıştırmamak lazım çünkü bu başka bir şeydir. Keşke bu olaylar yaşanmasaydı ve her şeyi oturarak, konuşarak çözebilseydik. Kendi iç sorunlarımızdan tutun da ülke sorunlarına kadar tüm konularda diyalog tarafında olmalıyız. Bu süreçte eğer muhtarlar olarak bizlere düşen bir görev varsa biz üstlenmeye hazırız. Sendikalar da bizim TEKNOFEST de bizimdir. Kavga ederek değil uzlaşı ile sorunları çözmemiz gerekmektedir” ifadelerini kullandı.