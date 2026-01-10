CTP’den yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan en temel sorunlardan birinin, özel sektör çalışanlarının ücretlerinin alım gücünün, her geçen gün sistemli biçimde aşındırılması olduğu belirtilerek, hayat pahalılığı karşısında korunmayan ve hayat pahalılığı oranından daha az artış verilen her ücretin, “fiilen bir kayıp” anlamına geldiği ifade edildi.

“Bu ülkede çalışanların, emeklilerin ve asgari ücretlilerin alım gücü her geçen gün erimektedir.” denilen açıklamada, kamu çalışanlarına yüzde 21,66 oranında maaş artışı yapılırken, asgari ücretliye yüzde 18,39 oranındaki “artış dayatılmasının” kabul edilemez olduğu öne sürüldü.

Asgari ücretlinin gözden çıkarıldığı ve dar gelirli emekçilerin hükümetin vicdanında açıkça görmezden gelindiği iddia edilen açıklamada, emekçinin hakkının bir önceki artışta ve bu asgari ücret masasında hükümet tarafından kesildiği savunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mesele siyasi tercihlerdir. Mesele sosyal devletin yok edilmesidir. Mesele; artan gıda fiyatları, fahiş kiralar, eğitim, sağlık, ulaşım ve elektrik giderleri karşısında asgari ücretle geçinmenin artık mümkün olmamasıdır. Alım gücü korunmayan bir ücret artışı, gerçek bir artış değil; yoksullaşmanın devamıdır. Bu hatadan derhal dönülmelidir.”

Açıklamada, asgari ücretliye hakkı verilmediği, küçük ile orta ölçekli işletmelere, esnafa ve üreticiye de yeterli, zorunlu destekler ile hibeler devlet tarafından doğru şekilde kurgulanmadığı için bu işletmelerin zor duruma sokulduğu öne sürüldü. Asgari ücretin, sadece hayatta kalmaya değil, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmeye yetmesi gerektiği vurgulandı.

Emekçinin alım gücü korunmadan, ekonomik istikrar sağlanamayacağı ve toplumsal huzurun mümkün olmayacağı belirtilen açıklamada, “Asgari ücretin hayat pahalılığı karşısında ezdirilmesine, çalışanların alım gücünün her düzenlemede biraz daha düşürülmesine sessiz kalmayacağız. Bu mücadele, rakamların değil; yaşamın mücadelesidir.” denildi.