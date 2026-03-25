CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Kale Kişi katıldığı bir televizyon programında, bölgesel gelişmeler, ülke ekonomisi ve erken seçim konusunda değerlendirmelerde bulunarak, hükümet politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Kişi, Ortadoğu’da yaşanan savaşa işaret ederek, “Savaş çok yakınımızda, güvenlik ve ekonomi doğrudan etkileniyor. Bu coğrafyanın içerisindeyiz ve yaşananları çok yakından hissediyoruz” dedi.

Mevcut hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Kişi, ülkenin zaten kırılgan bir ekonomik yapıya sahip olduğunu ve enerji başta olmak üzere, dış gelişmelerden doğrudan etkilendiğini ifade etti.

Hükümetin bu süreçte herhangi bir koruyucu politika geliştiremediğini ileri süren Kişi, “Bu kriz dönemlerinde yöneticilik ortaya çıkar ama ortada halkı koruyacak bir önlem paketi yok. Bu hükümet krizlere karşı halkı koruyacak hiçbir önlem ortaya koyamadı” ifadelerini kullandı.

Ekonomik sıkıntıların daha da derinleşeceği görüşünü ortaya koyan Kişi, mevcut yönetim anlayışının sürdürülebilir olmadığını da ileri sürdü.

Kişi, toplumun hükümete yönelik ciddi bir güvensizlik içinde olduğunu savunarak, ekonomik sorunların yanı sıra “liyakatsizlik, yolsuzluk ve kurumsal itibar kaybının” toplumda derin bir rahatsızlık yarattığı görüşünü dile getirdi.

Halkta yorgunluk ve umutsuzluk olsa da değişim isteğinin güçlü olduğunu ifade eden Kişi, bunun sandığa yansıyacağına inanç belirtti.

Kişi, hükümetin çeşitli gündemlerle seçim sürecini ertelemeye çalıştığını söyleyerek, hükümetin amacının iktidarda kalma süresini uzatmak olduğunu ama bunun her geçen gün topluma zarar verdiğini savundu.

- “Erken seçim kaçınılmaz"

Erken seçimin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Kişi, toplumun doğru zamanda bu tabloya güçlü bir yanıt vereceğine inaç belirtti.

CTP’nin yürüttüğü çalışmalara da değinen Kişi, yapılan çalışmaların yalnızca seçim odaklı olmadığını, ülkenin geleceğini planlayan kapsamlı bir hükümet programı niteliği taşıdığını ifade etti.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden çevreye kadar birçok alanda uzmanlar, akademisyenler ve toplumun farklı kesimleriyle birlikte politika üretildiğini anlatan Kişi, “Amacımız bu yıkımı durdurarak yeni bir gelecek inşa etmektir. CTP, ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak bir programla iktidara hazırlanıyor” dedi.