Etkinlikte konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanında yer almasının önemine dikkat çekti.

Hasipoğlu konuşmasında, özel gereksinimli gençlerin eğitimde, sporda ve sanatta toplumla iç içe olmalarını istediklerini belirterek, bu doğrultuda her türlü desteği vermeye devam ettiklerini söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Hasipoğlu, “20 yıl aradan sonra kamuya istihdamı hükümetimiz döneminde gerçekleştirdik. Özel sektörde bu gençlerin istihdam edilmesi halinde ise bakanlık olarak asgari ücretin yarısını direk engelli vatandaşın hesabına maaşın üzerine ek olacak şekilde karşılıyoruz ayrıca çalışanlar için yüzde yüz prim desteği sağlıyoruz. Onlar bizim için çok özel ve başarılarıyla gurur duyuyoruz” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ise etkinliğin yalnızca bir sergiden ibaret olmadığını vurgulayarak, özel gereksinimli bireylerin hayal dünyalarını, yeteneklerini ve yaşamla kurdukları güçlü bağları yansıttığını söyledi. Ecevit, “Engelli bireylerin sosyal yaşamın her alanında aktif, üretken ve görünür bireyler olarak yer almalarını destekliyoruz. Sergilenen her eser emeğin, sabrın ve anlayışın bir ürünüdür. Fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini görmek hepimize umut ve ilham vermektedir” ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de konuşmasında toplumsal farkındalığın önemine değinerek, özel gereksinimli bireylerin önündeki engellerin toplum tarafından kaldırılması gerektiğini belirtti.

İncirli, “Özel gereksinimli bireylerin farklılıkları çoğu zaman görünürlükte engel oluşturuyor ancak bu engeller onlardan kaynaklanmıyor. Bizlerin görevi bu engelleri ortadan kaldırmaktır. Onların olmadığı bir toplum çağdaş bir toplum olamaz. Kıbrıs Türk halkı herkesi kucaklayan bir toplum olmalı ve bunun için çok çalışmamız gerekiyor” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı Başbakan Ünal Üstel tarafından gerçekleştirildi.

Etkinlikte ayrıca Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi gençleri tarafından sunulan müzik dinletisi de büyük beğeni topladı.