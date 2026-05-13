Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz ve Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı kabul etti. Kabule Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu da katıldı.

Başkan Öztürkler, tekerlekli sandalyeli sporcuların Türkiye’de gösterdiği üstün performansın toplum için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Azim ve kararlılıkla elde edilen bu başarının, engelleri aşan sporun gücünü ortaya koyduğunu belirten Öztürkler, takımın gençlere ve tüm spor camialarına örnek teşkil ettiğini söyledi.

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın Süper Lig’e yükselmesinin yalnızca sportif bir başarı değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve dayanışmanın da göstergesi olduğunu dile getiren Öztürkler, devletin sporun gelişmesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de yapılan çalışmalar hakkında Başkan Öztürkler’e bilgi verdi.

Konuşmaların toplu anı fotoğrafı çekimi gerçekleşti.