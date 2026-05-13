Girne’de bulunan Lords Palace Hotel’de gerçekleştirilen etkinlikte, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezleri’ne devam eden özel gereksinimli bireylerin anneleri bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu konuşmasında, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında toplumda farkındalık yaratmak amacıyla birçok etkinlik düzenleneceğini belirtti.

Bugünkü etkinlikte özel gereksinimli bireylerin “özel anneleriyle” bir araya gelmek istediklerini ifade eden Hasipoğlu, “Özel ihtiyaçlı bireylerin annelerinin her biri birer kahramandır” dedi.

Bakanlık olarak özel gereksinimli bireyler ve ailelerine rehabilitasyon merkezleri ile çeşitli sosyal hizmetler aracılığıyla destek vermeye devam ettiklerini kaydeden Hasipoğlu, Engelliler Haftası’nın bir farkındalık haftası olduğunu vurgulayarak, özel gereksinimli bireylerin sanat, spor ve eğitim başta olmak üzere yaşamın her alanında toplumla iç içe olması gerektiğini söyledi.

Hasipoğlu ayrıca, Engelli Yaşam Evi’nin birkaç ay içerisinde hizmete açılacağını, ülkede bir ilk olacak Otizm Merkezi’nin de yakın zamanda hayata geçirileceğini açıkladı. Yaklaşık 30 yıl aradan sonra engelli istihdamının bu hükümet döneminde yeniden sağlandığını anımsatan Hasipoğlu, kamuda istihdam olanaklarının sınırlı olması nedeniyle özel sektörde engelli istihdamını teşvik edecek uygulamaları devreye koyduklarını belirtti.

Hasipoğlu, bakanlık olarak her zaman özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinlikte konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, anneliğin; sabrın, sevginin, mücadelenin ve koşulsuz bağlılığın en güçlü hali olduğunu ifade ederek, annelerin özel gereksinimli bireylerin yaşamındaki en önemli güç kaynaklarından biri olduğunu vurguladı.

Özel bireylerin yaşam yolculuğunda annelerin üstlendiği sorumluluğun çok büyük ve değerli olduğuna dikkat çeken Ecevit, özel çocuk annelerinin yalnızca bakım sürecinde değil; çocuklarının gelişimi, mutluluğu, toplumsal yaşama katılımı ve geleceğe güvenle bakabilmeleri adına büyük özveriyle mücadele ettiklerini söyledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi olarak özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri geliştirmeye devam edeceklerini belirten Ecevit, gençlerin sosyal yaşama daha aktif katılımını destekleyen projelerin sürdürüleceğini kaydetti.

Ecevit, tüm annelere sağlık, huzur ve güç dileyerek, Engelliler Haftası’nın toplumda farkındalık, sevgi ve dayanışmanın artmasına vesile olmasını temenni etti.Konuşmanın ardından ,Sosyal hizmetler dairesinin etkinliklerine katkı sağlayan Lords Palace Otel ‘e ve Kıbrıs Türk Toplum Gönüllüleri Derneği yetkililerine teşekkür plaketi verildi ve etkinliğe katılan annelere hediye dağıtıldı.