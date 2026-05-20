KTEZO’dan yapılan açıklamada, yarın saat 09.30’da esnaf ve kasap üyelerle birlikte KTEZO önünde toplanılacağı ardından konvoy halinde bakanlığa gidilerek, öneri ve taleplerin dile getirileceği belirtildi.

“Bir toplumun üretim hakkı elinden alınıyor. Öfkemiz sokağa taşacak.” denilen açıklamada, zamların ve pahalılığın “ucunun kaçtığı” eleştirisi yapıldı. Temel gıda ürünlerinde, özelde ise et fiyatlarında dünya rekorunun KKTC’de olduğunun kaydedildiği açıklamada, KKTC’de yaşayıp da Güney Kıbrıs’a geçemeyenlerin et tüketebilmelerinin imkansız hale geldiği ileri sürüldü.

Açıklamada, “Fahiş artışlara bağlı olarak, Kuzey ve Güney arasındaki makas açıldıkça, Güney’e geçişler hızlanmaya devam ediyor.” denildi. Güney Kıbrıs’ta kasap ve marketlerde insan kuyruklarının oluşmaya başladığı belirtilen açıklamada, “Bizim vergimiz ve yarattığımız katma değer, topluma tekrar geri dönmüyor. Bundan dolayı ekonomi daralırken, işletmeler battıkça batıyor. Lefkoşa’da son iki yılda sadece marketlerde batma oranı yüzde 48, çek yasaklı oranı yüzde 200’leri aştı. Yiyecek içecek sektöründe durum farklı değil.” ifadelerine yer verildi.

“Çözümler ortaya konmuş, yapılması gerekenler, bütün detaylarıyla açıklanmıştır.” denilen açıklamada, hükümete yönelik eleştirilerde de bulunuldu.