CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, “Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü” ile “2025 Gümrük ve İstihsal (Harçlar ve Ücretler) (Oran ve Miktarları) Tüzüğü”nün, anayasal ilkelere aykırı olduğu gerekçesiyle bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Başvuru sonrası kısa bir açıklama yapan Şahali, “Anayasal çerçeve, laiklik, hukukun üstünlüğü gibi temel ilkelerden taviz vermeyeceğiz. Hükümetin topluma meydan okunmasına izin vermeyecek, paydaşlarımızla dayanışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. Şahali, kamusal alanda keyfi uygulamaların önüne geçmek için yasal mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.