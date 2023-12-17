Partinin ilçe binasında gerçekleştirilen etkinlikte, yeni ve genç üyelerle, partinin yıllardır yükünü çeken emektar üyelerin kaynaşması da sağlandı.

Gecede, CTP'nin tek başına iktidarı yolunda kol kola hareket edileceği pekiştirildi.

Etkinliğe; çok sayıda partilinin yanında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, bazı vekiller, belediye meclis üyeleri ile CTP eski Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer de katıldı.

Etkinlikte, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşma yaparak, partililerin 2024 yılını kutladı ve yeni yılda bu ucube yönetimin gitmesi ve CTP'nin tekbaşına iktidarı için mücadelenin devam edeceğini belirttiler.