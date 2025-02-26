Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) Yüksek Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi Üyeliğine aday olmak isteyen üyelerin, 7 Mart 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Partiden yapılan duyuruya göre, Genel Başkanlık, Yüksek Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi Üyeliğine aday olacak kişilerin, 50 kelimelik kısa özgeçmişleri ve bir adet dijital vesikalık fotoğraf ile birlikte başvurularını Genel Sekreterlik veya ilçe merkezlerine yapmaları gerektiği belirtildi.

CTP’nin kurultayı 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 09.30’da Lefkoşa’daki Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.