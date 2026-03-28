CTP Basın Bürosundan yayımlanan açıklamada, sabit ücretlilerin hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında korunabilmesi için altı ayda bir maaşlara yansıtılan "Hayat Pahalılığının kesilmesine yönelik", hükmet tarafından hazırlanan "11 yasa tasarısının" Maliye Komitesinde, tüm paydaşların itirazlarına rağmen, hiçbir ekonomik öngörü, mali plan, etki analizi veya orta vadeli program ortaya konmadan UBP, DP ve YDP milletvekillerinin oylarıyla geçirilerek Genel Kurul’a gönderildiği belirtildi.

Değişikliklerin "yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda yönetim anlayışı bakımından da ciddi bir sorun" ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, Komitede toplantısında sendika, ekonomik örgüt ve ilgili paydaşlar tarafından kesintinin ne kadar süreceği, kamu maliyesine etkisi, sabit gelirlilere nasıl bir koruma sağlanacağıyla ilgili sorulan soruların hiçbirine "somut veri ve plan ile cevap" verilmediği de kaydedildi.

"Bu nedenle yapılan düzenleme yalnızca bir maaş düzenlemesi değil; hukuki güvenlik, öngörülebilirlik ve haklı beklenti ilkelerinin görmezden gelinmesidir" denildi.

Hükümetin ekonomi ve maliye yönetiminin eleştirildiği açıklamada, "kamu maliyesini iç borç yükü altında bırakan ve iç borç stokunu yaklaşık 25 milyar TL seviyesine çıkaran hükümet, bugün yarattığı ekonomik tablonun faturasını sabit gelirlilere kesmektedir. Kriz yönetimi adı altında yapılan bu düzenleme, gerçekte bir kriz yönetimi değil; krizin maliyetinin en zayıf kesimlerin üzerine yüklenmesidir. Hükümet hiçbir paydaşı masaya davet etmeden, hiçbir ekonomik plan ortaya koymadan, yalnızca maaşları baskılayarak bütçe yönetmeye çalışmaktadır. Bu yaklaşım ekonomik daralmayı hızlandıracak, piyasayı küçültecek, ailelerin alım gücünü daha da düşürecek ve enflasyon karşısında halkı daha da korumasız bırakacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Ortadoğu’da yaşanan savaş ve küresel enerji fiyatlarındaki artışın ekonomiyi olumsuz etkileyeceği belirtilen açıklamada, "Kriz yönetimi maaşları kesmek, alım gücünü düşürmek ve piyasayı daraltmak değildir. Doğru kriz yönetimi, maliyet artışlarını ölçmek, fiyatlara geçişini zamana yaymak, dar gelirli kesimleri korumak, reel sektörü ayakta tutmak ve piyasada güven yaratmaktır. Devletin görevi kriz döneminde maaş kesmek değil; kriz döneminde toplumu korumaktır." denildi.

-Yapılması gereken

Ekonomik örgütlerin, sendikaların, uzmanların yer alacağı "Ekonomik Kriz Yönetim Masası" kurulması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Enerji, akaryakıt, taşımacılık ve temel gıda fiyatlarında ani ve kontrolsüz fiyat geçişlerini önleyecek mekanizmalar oluşturulmalıdır. Fiyat İstikrar Fonu gerçek anlamda bir kriz tamponu olarak kullanılmalı, dış maliyet artışları otomatik olarak halka yansıtılmamalıdır. Dar gelirli kesimler, emekliler, sosyal yardım alanlar ve engelliler için hedefli sosyal koruma programları uygulanmalıdır. Küçük işletmeler ve üreticiler için enerji, finansman ve vergi yüklerini geçici olarak hafifletecek destekler sağlanmalıdır. Temel gıda ürünleri, taşımacılık ve üretim maliyetlerini düşürecek tedbirler alınmalıdır. Üretime dayalı ekonomik modelin güçlendirilmesi, turizmin zarar görmemesi ve yükseköğretimin güvenli şekilde devam edebilmesi için ekonomi politikaları ortak akıl ile belirlenmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Hükümetin yaptığının CTP'nin önerilerinin tersi olduğu kaydedilen açıklamada, "Maaşları baskılayarak bütçe yönetmeye çalışan, zam yaparak mali denge kurmaya çalışan ve hiçbir ekonomik program ortaya koymadan karar alan bir anlayış, kriz yönetimi değil, yönetim zafiyetidir. Alınan bu karar, maliyeyi kötü yönetenlerin bugün savaş ve kriz ortamını bahane ederek sabit gelirlinin cebine el uzatmasıdır" denildi.

Kriz yönetiminin "maaş kesmek" olmadığı, kriz yönetiminin fiyat şoklarını yönetmek, piyasayı korumak, kayıt dışılıkla mücadele edip gelir kayıplarını önlemek, dar gelirliyi korumak ve üretimi ayakta tutmak olduğu ifade edildi.

-Tasarılar geri çekilmeli...toplumsal mücadelenin yanında olacağız

Açıklamada, söz konusu yasa tasarılarının derhal geri çekilmesi çağrısında bulunuldu. "Alınan bu karar, ekonomik programı olmayan, öngörüsü olmayan ve toplumu korumayan bir yönetim anlayışının sonucudur. Bu konuda ortaya konacak her türlü demokratik ve toplumsal mücadelenin yanında olacağımızı da kamuoyuna açıkça beyan ederiz" denildi.