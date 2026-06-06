Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kolej Giriş Sınavı’na katılan öğrencilerin sınav sonucundan bağımsız olarak başarılı ve değerli olduğunu vurgulayarak, ezbere dayalı yarışmacı sınav anlayışı yerine çağdaş eğitim yaklaşımlarına dayalı bir sistem oluşturulması gerektiğini belirtti.

CTP tarafından yapılan açıklamada, ilkokulu tamamlayan iki bini aşkın öğrencinin bugün Kolej Giriş Sınavı’na girdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, sınav sonucunun ne olursa olsun tüm çocukların başarılı, özel ve değerli olduğu ifade edilerek, çocukların sahip oldukları potansiyeli en üst düzeye çıkarma sorumluluğunun bilincinde olunduğu kaydedildi. Kaliteli kamusal eğitimin vazgeçilmez bir ilke olduğu vurgulandı.

Eğitim sisteminin ezber yarışına değil, düşünerek üreten bireyler yetiştirmeye odaklanması gerektiği belirtilen açıklamada, Kolej Giriş Sınavları dahil tüm ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ezbere dayalı yarışmacı sınav anlayışıyla değil, çağdaş eğitim yaklaşımları ve pedagojik ilkeler doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kamu okullarının her alan ve kademede fiziki ve akademik altyapılarının desteklenmesi, eğitim ve öğretim uygulamalarının güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Kolej programlarının yaygınlaştırılması ve mümkün olan en fazla sayıda öğrencinin kolej eğitimi alabilmesini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

CTP, Kolej Giriş Sınavı’na giren tüm öğrencilere başarı dileyerek, aldıkları puanlar ne olursa olsun her bir öğrencinin ülke ve toplum için çok değerli olduğunu bir kez daha vurguladı.

CTP tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Tüm çocuklarımız özeldir, başarılıdır, değerlidir

İlkokulu tamamlayan iki bini aşkın çocuğumuzun bugün girdiği “Kolej Giriş Sınav” sonucu ne olursa olsun tüm çocuklarımız başarılıdır, özeldir ve değerlidir. Tüm çocuklarımızın sahip olduğu potansiyellerini en üst düzeye çıkarma sorumluluğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle kaliteli kamusal eğitim vazgeçilmez ilkemizdir.

Ezber yarışına değil, düşünerek üreten insanı yetiştirecek bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Kolej Giriş Sınavları da dahil olmak üzere tüm ölçme-değerlendirme uygulamaları ezbere dayanan yarışmacı sınav anlayışlarıyla değil, çağdaş eğitim yaklaşımları ve pedagojik ilkelere göre oluşturulmalıdır.

Öte yandan her alan ve kademedeki tüm kamu okullarında fiziki ve akademik altyapılar desteklenmeli, eğitim-öğretim uygulamaları güçlendirilmelidir. Kolej programlarının yaygınlaştırılması, mümkün olan en fazla sayıda öğrencinin kolej eğitimi alabilmesinin sağlanması için gerekli düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

Kolej Giriş Sınavına giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, almış oldukları puanlar ne olursa olsun her birinin ülkemiz ve bizim için çok değerli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz"