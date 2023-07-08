Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve ekonomist Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden hükümete bir çözüm önerisi sundu.

CTP’li vekil Barçın’ın açıklaması şöyle:

“Türkiye'den 12 TL'ye satın alınıp ithal edildiği Gümrüğe beyan edilen kirazın markette 122 TL'ye satılamaması için;

21/1977 Sayılı Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası tahtında, temel tüketim mallarının Bakanlar Kurulu kararı ile denetimli mal ilan edilmesi ve

Ekonomi Bakanı tarafından bu malların satışından elde edilebilecek azami kar yüzdeliğinin düzenlenerek,

İlan edilen denetimli mallara yönelik Ekonomi Bakanlığı'nın piyasa denetimi yapması gerekmektedir.

Hukuki olarak bu süreç işletilmediği takdirde hiçbir makamın denetim yapma yetkisi olmayıp, piyasaya müdahale etme hakkı da yoktur yani sorun Bakanlar Kurulu’nun ve Ekonomi Bakanlığı'nın ilgi yasayı uygulamayıp, denetimli mal kararı üretmemesidir.”