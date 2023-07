Senelerin kanayan yarası haline gelen Yeni Ercan Havalimanı inşaatı, 12 Haziran’da KKTC ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile 39 gün gibi kısa bir sürede tüm eksiklikleri giderilerek 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda hizmete açıldı…

Çifte bayram yaşadık…

Dünya standartlarında, modern ve hak ettiğimiz koşullarda ülkemize gelen misafirleri karşılayacak ve yolcu edebileceğiz…

Lokomotif sektörümüz olan turizm adına çok önemli ve tarihi bir gelişme…

Yeni Ercan terminal binası ve pisti KKTC’nin ön yüzüdür…

Bu nedenle de çok önemlidir…

Çok şükür…

Darısı diğer kurum, kuruluş, cadde, sokak, park, bahçe ve binalarımızın başına…

…

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Yeni Ercan Havalimanı’nın açılışı sırasında hem de 20 Temmuz törenlerinde yaptığı konuşmalarda uluslararası camiaya net mesajlar verdi…

Özellikle Havalimanı açılışında yaptığı konuşmada Sayın Erdoğan’ın “Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir” cümlesi önümüzdeki süreçte Türkiye’nin KKTC için girişimlerinin önemli boyutlarda olacağının net bir göstergesidir…

Bütün dünyanın yakından takip ettiği ve uluslararası basının da izlediği ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “KKTC’yi bir an evvel tanıyın” çağrısını yinelemesi de Türkiye’nin Kıbrıs konusunda izlediği politikadaki kararlılığını ortaya koymaktadır…

Bundan sonraki süreçte bu çağrının birçok uluslararası platformda gündeme gelmesi ve daha ciddi girişimlerin gerçekleşmesi en azından bana sürpriz olmayacak…

Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar ne dediyse yapan ve sözlerinin arkasında duran bir liderdir…

O nedenle de Kıbrıs sorunu konusunda “İki devletli çözüm” önerisini dünyaya kabul ettirmek ve senelerdir ambargolar altında ezilen KKTC’nin sırtındaki yükü almak adına, konuşmasında da vurguladığı “Uluslararası uçuşların çok da uzakta olmadığı” ibaresinin belki de çok uzak olmayan bir tarihte gerçekleşmesi “Bazı saplantılı Federalcileri” hayal kırıklığına uğratacaktır…

…

Diğer bir gelişmeye gelelim…

Kanayan bir yaramıza merhem sürülürken diğer bir kanayan yaramız olan “Elektrik!” sorunu da dün imzalanan protokol ile umuyorum ki 5 yıl gibi bir sürede son bulacak…

Aksa Enerji ile imzalanan yeni sözleşmeyle Türkiye ile KKTC arasına enterkonnekte denizaltı kablosuyla enerji köprüsü kurulacak…

Bu da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 Haziran 2023 tarihinde verdiği müjdelerden bir diğeriydi…

Tabi tüm bu gelişmeler olurken, KKTC’de diğer yandan dönüşümlü elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor…

Dünya tarihinin en sıcak günlerini yaşarken bu haberi her ne kadar karanlıkta ve sıcakta “Elektrik kesintisi sırasında” öğrensek de neyse…

3 senedir bitmeyen “Dönüşümlü kesintiler” için çok ciddi anlamda KIB-TEK’in bir şeyler yapması gerekiyor…

Başkasının değil…

İşin “Sinir harbi” kısmını geçtim…

Ama bu ülkede elektriğe muhtaç olan, özellikle sağlık için cihaza bağlı hastaların hayatları ile oynanmaktadır…

Evlerde bozulan ve hepimize maddi anlamda ciddi zararlar veren kesintiler, bir nefes almak için cihaza bağlı olan insanları ölümle burun buruna getiriyor…

Arabaların çakmaklığına bağlı nefes almaya çalışan kişinin görüntüsü gözlerimin önünden gitmiyor ve her elektrik kesintisinde aynı manzara zihnimde canlanıyor…

“Acaba o kişi ne yapıyor? Nefes alabiliyor mu?” diye düşünmekten kendimi alamıyorum…

Sevgili KIB-TEK yöneticileri; Size de bunları düşünmenizi ve bu bağlamda girişimlerinizi hızlandırarak bir an evvel bu sorunu çözmenizi tavsiye ederim…

Çünkü “Dönüşümlü kesintiler” ile çok ciddi anlamda insanların sinir uçlarına dokunuyorsunuz…

Kablo ile elektrik Türkiye’den gelene kadar dönüşümlü kesintiler ile yaşamamızı bizden beklemeyin…

Zaten böyle bir şey de düşünmeyin…

Kimsenin buna ne tahammülü kaldı ne de sabrı…

Eve gittiğimizde elektrik kesintisiz yaşanmayan günlere kavuşmamız dileğiyle…