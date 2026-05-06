Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası tartışmalarına ilişkin yarın basın örgütleri, Medya Etik Kurulu ve Barolar Birliği ile görüşmeler yapacağını belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, şunları kaydetti:

"Yarın, basın örgütlerimizle, Medya Etik Kurulumuzla, Barolar Birliğimizle art arda görüşmeler yapacağız.

Farklı görüşler var, olacaktır. Diyalog kuracağız, doğru yolu birlikte arayacağız. Sonuçta, tam bir uzlaşmaya varamasak da, Cumhurbaşkanlığı olarak biz anayasal yetkilerimiz çerçevesinde bir karar vereceğiz.

Sosyal medya ortamında da, gazetelerde de bu konu tartışılıyor, tartışılacak elbette. Ama ne olur bu kurumların da, insanların da bizim olduğunu, farklı görüşlerde olsak da birbirimizin yüzüne bakacağımızı, bu ülke için birlikte bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzu unutmayalım.

Ben siyasetçi olarak çok küfür duydum, eleştiri dozunun aşıldığını düşündüğüm çok olay yaşadım bugüne kadar. Siyasetle uğraşmayı kabul etmek, bu konuda toleranslı olmayı gerektiriyor. Ama siyasetçi olmayan gazeteciler, avukatlar için aynı şey geçerli olmalı mı emin değilim!

Dedim ya, bu kurumlar, bu insanlar bizim ve hep yüz yüze bakacağız, birbirimize hep ihtiyacımız olacak. Bu ülke için; çocuklarımız daha güzel günlerde yaşasınlar diye."