Üstel, milletvekillerinin performanslarını yakından izlediklerini belirtti ve “Ben partinin büyüğü, abisi olarak hangi milletvekilimizin daha çok çalışabileceğini, ne tür bir deneyime sahip olduğunu ve bu deneyimi halkımıza nasıl aktarabileceğini gözlemlemeye çalışırım.” şeklinde konuştu.

“AİLESİNİN VE BABASININ RİCASIYLA KABİNEYE DAHİL ETTİK"

İstifa eden milletvekiliyle ilgili sürecin başını anlatan Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün istifa eden milletvekilimiz de bizim kızımızdır, ben de onun abisiyim. Ailesinin isteği ve babasının ricası doğrultusunda bu arkadaşımızı kadromuza dahil ettik.”

“PERFORMANS SIKINTISI GÖRDÜK, GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIK”

Üstel, süreç içinde yaşanan gelişmeleri ise şöyle aktardı:

“Bir süre sonra performansında sıkıntılar yaşandığını gördük. Kendisiyle görüştük, bir süre daha devam etti ve ardından teşekkür ederek başka bir arkadaşımızı görevlendirdik"

Görev değişikliği sonrası yaşananlara da değinen Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Göreve getirirken abisiydik, çok iyiydik. Ancak değişiklik yapma kararı aldığımızda maalesef kötü adam olduk"

“DİSİPLİN YERİNE SABRI TERCİH ETTİK”

Disiplin sürecine neden gidilmediği yönündeki soruya da yanıt veren Üstel,

“Birçok kişi neden disipline sevk edilmediğini sordu. Ancak biz partinin ve Meclis’in abisi olarak sabretmeyi tercih ettik. Yanlışını anlayacağını düşündük ama maalesef bu gerçekleşmedi.” dedi.

Üstel, sürecin uzun süre devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Aylar boyunca Meclis’te yasa çalışmaları sürerken, bu arkadaşımızın tutumu farklı oldu. Buna da sabrettik.”

“FARKLI YOLA GİTTİ… YOLU AÇIK OLSUN”

İstifa kararına ilişkin değerlendirmesinde ise Üstel şu ifadeleri kullandı:

“Ve nihayet bugün partimizden ayrılarak başka bir partiyle yoluna devam edeceğini açıkladı. Bu noktada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Kendisine ‘yolu açık olsun’ diyoruz.”

“28 MİLLETVEKİLİYLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

Açıklamasının sonunda hükümetin yoluna kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Üstel şöyle konuştu:

“Biz ise 23 milletvekilimiz ve koalisyon ortaklarımızla yolumuza devam edeceğiz”