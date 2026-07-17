Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Onbeş Kasım Üniversitesi’nin kampüs açılışı, mezuniyet töreni ve "Türk Dünyasında Dijital Medya, Ekonomi ve Eğitim Vizyonu" Uluslararası Forumuna katılmak için ülkede bulunan Yıldırım ve beraberindeki heyetle görüşen Cumhurbaşkanı Erhürman, Yıldırım ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım kabulde, yapılan çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman’a bilgi verdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Onbeş Kasım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci ve Onbeş Kasım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay yer aldı.