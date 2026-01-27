Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına ilişkin önemli mesajlar verdi. Erhürman, hukuk camiasında genel kabul gören “Yargı, kararlarıyla konuşur” ilkesine dikkat çekerek, Yüksek Mahkeme’nin bugüne kadar sergilediği pratikle bu hassasiyeti açık biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.

Erhürman, bu ilkeye paralel olarak yasama, yürütme ve genel olarak siyasetçilerin, yargıyı kararları dışında konuşmak zorunda bırakmamak konusunda azami hassasiyet göstermekle yükümlü olduğunu belirtti. Yargının, siyasi tartışmaların veya yönlendirmelerin konusu haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yüksek Mahkeme’nin kısa bir süre önce kamuoyunu doğru bilgilendirme gereğiyle bir açıklama yaptığını hatırlatan Erhürman, Mahkeme’nin bugün de haklı bir açıklamayla, yasama ve yürütmenin ya da siyasetçilerin yargıya telkinde bulunamayacağını ve yargıya yetki verdiğini iddia edemeyeceğini net biçimde ortaya koyduğunu kaydetti.

Açıklamasında hukuk devleti ilkesine de dikkat çeken Erhürman, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının toplumun tüm kesimleri tarafından korunması gereken temel değerler olduğunu vurguladı. Yasama, yürütme ve siyasetçiler olarak bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu en yüksek hassasiyetle yerine getirmek zorunda olduklarını ifade etti.