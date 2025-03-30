Bayramlaşmaya; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve eşi, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ve eşi, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve eşi, devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra üst düzey askeri yetkililer, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütü başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Tebrik kabulünün ardından, Cumhurbaşkanlığı’nın bahçesindeki resepsiyona geçen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, konuklarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halkla bayramlaşmasının ardından basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’deki kardeşlerinin yanı sıra tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

“Birlik ve beraberliğimizi koruyarak geleceğe umutla bakıyoruz”

Bayramların, hoşgörünün, sevginin ve saygının ön planda olduğu özel günler olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının geçmişte büyük mücadeleler verdiğini ve çeşitli haksızlıklarla karşı karşıya kaldığını hatırlattı. Tatar, “Hâlâ üzerimizde izolasyonlar ve ambargolar gibi çeşitli baskılar var. Ancak tüm bunlara rağmen birlik ve beraberliğimizi koruyarak geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayan Tatar, “Anavatan Türkiye'nin destekleriyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün bağımsız ve onurlu bir şekilde yoluna devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Son günlerde yaşanan olumsuzlukların birlik ve beraberlik içinde aşılacağına inanç belirten Tatar, herkesi sağduyuya, hoşgörüye ve karşılığı saygıya davet etti.

"İki devletli siyasetimiz kararlılıkla devam ediyor"

Kıbrıs konusunda yürütülen iki devletli çözüm anlayışının kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çeken ve geçtiğimiz günlerde Cenevre’de düzenlenen toplantıda Kıbrıs Türk tarafının haklı taleplerini net bir şekilde ortaya koyduklarını ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da bu sürece tam destek verdiğini dile getirdi.

Önümüzdeki dönemde çeşitli açılımların hayata geçirilmesiyle Kıbrıs Türk ve Rum halklarının ortak yararına olacak iş birliklerinin gündeme gelebileceğini belirten Tatar, bu sürecin Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle şekilleneceğini söyledi.

Tatar, Ramazan Bayramı vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de belirterek, “Sayın Erdoğan’a bayram tebriklerimi ilettim, kendisi de Kıbrıs Türk halkının bayramını kutladı” dedi.

Basın çalışanlarına teşekkür

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasının sonunda, bayram döneminde görevlerini sürdüren basın mensuplarına da teşekkür ederek, “Basınımız gece gündüz demeden, bayram tatillerinde dahi görev başında. Tüm basın çalışanlarının da bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.