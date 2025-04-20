Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akçay Rauf Raif Denktaş Parkı’nda yer alan etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şenlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, şenliği düzenleyen Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü ve ekibini, oyunlar oynayıp gösteriler sergileyen çocukları kutladı.
Çocukların iyi yetiştirilip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kazandırılmasının herkesin temennisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapılan etkinlerin, vatandaşların kaynaşması ve ülkenin gelişmesine katkı koyduğunu sözlerine ekledi.