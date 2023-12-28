Cumhurbaşkanı Tatar, Ardahan halkı ile buluşmasında, halka seslendi, KKTC’deki gelişmeleri anlattı, tarihi hakkında bilgi verdi.

Tatar, tarihi bakımdan Ardahan ile KKTC arasındaki bağlara işaret etti. Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın da Ardahanlı olduğunu ifade ederek, 1974 sonrası adaya yerleşen çok sayıda vatandaş olduğunu söyledi.

Tarihi, milli mücadele ruhu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında fişeğin atıldığı yer olan Ardahan’ın, devlet desteği ve yatırımlarla potansiyelinin arttığını ifade eden Tatar, bu yatırımların ekonomik güce dönüştüğünü kaydetti.

Ardahan’a hayran kaldığını halkla paylaşan Tatar, yetkilileri tebrik etti.

Kıbrıs Türk halkının Osmanlı döneminden beridir adada yaşadığını ancak adanın İngiltere’ye kiralanması sonrası sıkıntılar yaşandığını anlatan Tatar, İngiltere’nin adaya Osmanlının zor dönemlerinde el koyduğunu kaydetti.

Ardahan’da da benzer olayların yaşandığını şehitler verildiğini ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşadıkları her zorlukta, her aşamada yanlarında olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın; Türkiye’nin, Türklük dünyasının Akdeniz’e açılan kapısı olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkı olarak adanın Yunanistan’a bağlanmaması için çok mücadele verdiklerini anlattı.

Tatar, milli mücadele yılları sonrası 1974’ün dönüm noktası olduğunu ve devlete kavuştuklarını belirtti.

KKTC’nin şimdi Doğu Akdeniz’de Mavi Vatanda bağımsız bir Türk devleti olarak yerini aldığını ifade eden Tatar, hava, deniz ve karada Türkiye’nin desteğiyle güvenlik açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Kıbrıs adasında Rum Yunan hakimiyetinin hiç bir zaman olmadığını anlatan Tatar, tüm haksızlıklara, ambargolara rağmen KKTC’yi her alanda geliştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Turizm eğitim ekonomik potansiyelin arttığını belirten Tatar, adaya su, elektrik, hava limanı gibi yatırımlar arttıkça daha da gelişeceğini, değerinin artacağını belirtti.

O yüzden KKTC’ye sahip çıkmaya, tanıtmaya, anlatmaya devam edeceklerini, gençlere anlatmayı sürdüreceklerini belirten Tatar, Ardahan ile bu çerçevede ilişkilerin gelişmesine önem verdiğini söyledi.

Temasları ile ilgili bilgi veren Tatar, Vali, rektör, tüm Ardahanlılara misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti, başarılarının devamını diledi, gazilere şükranlarını sundu, şehitleri andı.