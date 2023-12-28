Cumhurbaşkanı Tatar, Ardahan’da üniversitede konferans verecek, gazilerle bir araya gelecek, iş insanlarıyla görüşecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ardahan’da ilk olarak basın mensuplarıyla söyleşi yaptı. Tatar, KKTC’den Ardahan’a Kıbrıs Türk halkının sevgi ve muhabbetini getirdiğini belirterek, tarihi Ardahan’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ardahan’ın Türk tarihindeki önemine işaret eden, şehitleri anan Tatar, Kıbrıs Türk halkının da buradaki varoluş mücadelesi gibi varoluş mücadelesi verdiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle devletine kavuştuğunu anlattı.

Ardahanlı olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın da kendisine eşlik ettiğini ifade eden Tatar, Türkiye’nin her yerinden 1974 sonrası adaya yerleşen vatandaşlar olduğunu ve ülkenin gelişmesine katkı verdiğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlatmak, bağları geliştirmek için düzenledikleri ziyaretlerle KKTC’yi tanıtıp anlattıklarını kaydetti.

KKTC’nin turizm, tarım, eğitim ve bilim adası olmak üzere her alanda geliştiğini ifade eden Tatar, Türkiye’den öğrenci, turist ve yatırımcı olarak ziyaretleri beklediklerini söyledi.

Ardahan’ın çeşitli zenginlikleri bulunan bir yer olduğunu, geliştiğini, ziyaret ettiği Erzurum, Kars ve Ardahan’ın ağır kış koşullarında bile ulaşımının çok rahat olduğunu gördüğünü ifade eden Tatar, bu güçlü altyapıyı oluşturan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki yetkilileri kutladı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarında, lideri Dr. Fazıl Küçük’ün “Ağrı”, Rauf Raif Denktaş’ın da “Toros” kod adı kullandığını anımsatarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin her aşamada Kıbrıs Türk halkının yanında ve gönlünde olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’taki TMT mücadelesini anımsatan Tatar, burada da aynı fedakarlıkların verildiğini, cumhuriyetin kurulmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Tatar, Ardahanlı kardeşlerine misafirperverlikleri için teşekkür ederek, ziyaretlerin bağların geliştirilmesi açısından önemine işaret etti, karşılıklı ticari turizm eğitim ziyaretlerinin geliştirilmesini temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Sakarya bölgesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenleri de andı, yaralılara acil şifalar diledi. Tatar, trafikte özellikle kış aylarında dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Erhan Arıklı’nın yanısıra KKTC Trabzon Başkonsolosu Erek Çağatay da eşlik ediyor. Tatar’ı, ziyaretinde Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ağırlıyor.