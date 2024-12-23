Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabuldeki konuşmasında, her alanda olduğu gibi müzik alanında da temasların Kıbrıs Türk halkı için fevkalade önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının kendine özgü sanat ve kültürünün olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, müzik alanında etkinliklerin artmasının da siyasi bağlamda güçlenmeleri adına önem taşıdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, müzik alanında etkinliklerin artırılmasının ayrıca Kıbrıs Türkü’nün sesinin duyurulması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması anlamına geldiğini belirtti.

Tatar, ülkede çok başarılı müzisyenlerin olduğunu dile getirerek, bu bağlamda ilgisinden dolayı Çorlu Müzik Derneği Başkan ve üyelerine teşekkür etti.

Düşünülen projelerin hayata geçmesinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, TÜRKSOY camiası ve Türk Dünyası ile kurulan bağlara da dikkat çekti.

Çorlu Müzik Derneği Başkanı Hasan Kaya ise, sanatın önemine değinerek, yürütülen çalışmalar ve TÜRKSOY ile hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi aktardı.