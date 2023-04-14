Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmedeki konuşmasında sanatı icra eden, sanata inanan ve sanatçıyı seven bir komite ile birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, farklı proje ve etkinliklere imza atarak gençlerin sanata sahip çıkmasını sağlamanın, herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Yoğun çalışmaların, her zaman karşılığını verdiğini ve bu değerlerin en iyi şekilde yürütülebilmesi için de icraatın olması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün sanata, tarihe ve kültüre önem vermiş bir halk olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de sanat alanında büyük bir potansiyelin olduğunu ifade ederek çok başarılı sanatçıların olduğunu belirtti.

“Kültürümüzü ve sanatımızı geçmişten günümüze taşımak, hepimizin görevidir.” diyen Tatar sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün dünyaya, Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu söylüyoruz. Kıbrıs Türk halkı kendi kültürü, geleneği, sanatı ve mücadelesiyle var olmuştur. Bütün bu çalışmalar siyasi mücadelemize de çok büyük katkı yapmaktadır. Bizim halkımızın ayrı bir dini, dili, geleneği ve kültürü vardır. Bütün bunlar sanatla ifade edilmektedir. Bu bakımdan sanat oldukça önemlidir. Halkımız üzerinde haksız kısıtlamalar, ambargolar uygulanmaktadır. Sanata ve kültüre bu gibi haksızlıkların engel olmasına izin vermeyeceğiz.

Mesajımızı, sanat yoluyla bütün dünyaya verebiliyoruz. Uluslararası platformlarda da Kıbrıs Türk halkının kültürünü ve sanatını paylaşabiliyoruz. Cumhurbaşkanı olarak sizin yönetiminizde sürdürülen bütün sanatsal çalışmaların oldukça önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Kıbrıs Türk halkı sanatıyla vardır, var olacaktır. Devlet her zaman sanatçıların yanındadır ve desteğini sürdürecektir.

Deprem felaketi dolayısıyla acımız büyüktür. Yüreğimiz dağlanmıştır. Sanat da bu yaşanan acıları ifade edebilmektedir. Sanatçılarımıza olan sevgimizi ve saygımızı ifade etmek istiyorum. Kültür ve sanat komitemizle önümüzdeki süreçte daha fazla ses getirecek ve gençleri motive edecek çalışmalara vesile olmak en büyük temennimdir.”

Sanatçıların çok değerli olduğunu ve kolay yetişmediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Efendiler, hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat sanatçı olamazsınız.” sözünü hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sanatın doğuştan geldiğini ve büyük bir emeğin ürünü olduğunu sözlerine ekleyerek Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Komitesi’ne çalışmalarında başarılar diledi ve gelmiş geçmiş bütün sanatçıların 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü kutladı.

İLSEVEN

Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı Doç. Dr. Serkan İlseven de konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, kültür ve sanat etkinliklerine değer verdiğini, mümkün olduğunca bu gibi etkinliklere katıldığını ve kendisinin himayesinde kurulan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Komitesi’nin, çeşitli projeler yürüttüğünü belirterek kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sundu.