Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili olguları aktardı. Polis, 4 Nisan 2026 tarihinde saat 23.00-23.45 saatleri arasında Lefkoşa’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampüsü içerisinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin ettikleri arama emrini yerine getirdikleri sırada, yatak odasında zanlı C.I.N.’nin üzerinde yapılan aramada, giydiği gri renk yeleğin sağ cebinde bulunan sigara paketi içerisinde alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 0.660 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı yatak odasında yatakta oturur vaziyette bulunan zanlı S.F.O.’nun ise yatak içerisindeki sigara paketi içerisinde yapılan aramada alüminyum folyoya sarılı yaklaşık 0.700 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunması üzerine suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, mesele ile ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların 2025 yılından beri ülkede kaçak yaşadıklarını belirterek tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.