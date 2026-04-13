Polis, 12 Nisan 2026 tarihinde Haspolat’ta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yaşayan ve oraya gitmeye çalışan Pakistan uyruklu M.M.İ.’nin yaya olarak askeri bölgeye girerek 1. derece askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğini belirtti. Yapılan soruşturma sonucunda zanlının, “Google Map” isimli harita uygulamasını takip etmesi nedeniyle bölgeye yanlışlıkla girdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Polis, muhaceret kontrolünde zanlının KKTC’ye yasal yollardan giriş yaptığını ve turist statüsünde bulunduğunu da mahkemeye aktardı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, KKTC’de herhangi bir yasal bağı bulunmayan zanlının cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 3 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.