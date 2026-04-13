Polis, 12 Nisan 2026 tarihinde saat 15.15 sıralarında Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde, TKD 774 plakalı otobüs aracı soldan ikinci şerit içerisinde batı istikametine doğru kullanan zanlı S.K.’nin, yolun sağında bulunan otobüs terminali girişine geldiğinde karşı yönden gelip düz seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden ve yol ortasındaki kesintisiz çift beyaz çizgiye uymadan dikkatsiz şekilde sağa dönüş yaptığını belirtti. Bu esnada karşı yönden soldan birinci şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden A.A.A. (E-20) yönetimindeki AA 998 B plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma meydana geldiği ifade edildi.

Polis, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındığını açıkladı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.