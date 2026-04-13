Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Görkem Gök olguları aktardı.

Polis, 9 Nisan 2026 tarihinde saat 09.48 sıralarında Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’den çıkış yapmak isteyen zanlı J.W.N.İ.’nin, görevli muhaceret memuruna pasaportunu vermesi üzerine yapılan kontrolde, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren toplam 1592 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlı S.K.’nin ise Gönyeli’de Cebeci Sokak üzerinde Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan kontrolde tespit edildiğini ve muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2025 tarihinden itibaren 128 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Tutuklanan zanlılar hakkında ihrac işlemleri için gerekli yazışmaların yapıldığını ve sonuç beklendiğini belirten polis, 7 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.