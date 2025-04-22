Cumhurbaşkanı Tatar, yazılı mesajında, “Egemen bir halk değilseniz, kendi kendinizi yönetemezsiniz, karar alamazsınız ve başka ülkeler sizi yönetir.” dedi.

Tatar, “esir edilmek istenen Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla kutladıklarını” kaydetti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Atatürk’ün önemle üzerinde durduğu egemenlik kelimesinin anlamının; “özgürlük, bağımsızlık ve kendi kendini yönetmek” olduğuna işaret eden Tatar, şöyle devam etti:

“Egemen bir halk değilseniz, kendi kendinizi yönetemezsiniz, karar alamazsınız ve başka ülkeler sizi yönetir.

Kurtuluş Savaşı, TBMM’nin açılışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu destekleyen Kıbrıs Türkleri, bu tarihi gelişmeleri örnek alarak verdiği mücadele sonucu ve ana vatan Türkiye'nin desteğiyle, koloni idaresindeki bir topluluk noktasından devlet sahibi bir halk noktasına geldi.

Büyük bir çaba ve çalışma ile dünyaya duyurmaya çalıştığımız Kıbrıs Türklerinin sesini ve haklı davasını yılmadan anlatmaya ve tüm kurduğumuz ilişkileri ileri taşımaya devam edeceğiz.

Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkilerimiz gün geçtikçe daha da pekişmekte, kurumlarımız arası iş birliklerimiz çoğalmaktadır. TDT Aksakallar Konseyi'nin 1-2 Mayıs tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplanacak olması da bu ilişkilerin bir sonucudur.

Biz Kıbrıs Türkleri, Atatürk'ten ve atalarımızdan ilham alarak, boyun eğmeden, yılmadan, savaşarak, şehitler vererek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteği ile bu noktalara geldik. Bundan sonraki süreçte de büyük bir coşkuyla kurduğumuz devletimizi en üst mertebeye ulaştırana kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar, sevgi ve huzur dolu nice güzel yarınlar dilerim.”