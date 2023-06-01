Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan sergi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün kültür ve sanatıyla var olduğuna dikkat çekti ve yapılan çalışmaların bunu kanıtladığını vurguladı.

Küçüklüğünden beri Emine Altuner’i takip ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Emine Altuner’in yıllarca sabırla hazırladığı eserlerin sergisine katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Emine Altuner’in yaptığı çalışmalarla genç kadınlara ve sanatçılara örnek olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, sanatçıyı tebrik ederek, başarılar diledi.