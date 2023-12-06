Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, NTV canlı yayınında Mete Çubukçu'nun soruları yanıtladı. Çubukçu'nun sorularını yanıtlayan Tatar, KKTC'ye gözlemci statüsü ile ilgili, "Bu kararla çok önemli bir adım atılmış oldu. Türk dünyasının kalbi bizimle, bunu hissettik" dedi.

Güney Kıbrıs'la ilgili soruya "iki devletli çözümden yana olduklarını" yineleyerek cevap veren Tatar, "Biz görüşmeden kaçmıyoruz. Rumlarla eşitlik temelinde bir çözüme her zaman açığız" dedi.

Tatar, "Bu şartlarda çok daha önemli bir yer haline geldik. Kıbrıs hem Yunanistan hem de Türkiye açısından bir denge oluşturuyor. Bu nedenle eşit şartlarda iki devletli çözümden yanayız. Şu an Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki normalleşmeye de olumlu bakıyoruz. İlişkileirin iyi gitmesi bizi de memnun ediyor. Petrol ve doğalgaz zenginlikleri bakımından Kıbrıs bir anahtar. Biz uzlaşmadan yanayız. Sondaj ve bu faaliyetler eşit şartlarda yapılmalı. Batı'ya doğalgaz KKTC üzerinden çok daha kolay taşınır" diye konuştu.

KKTC'de yabancıya konut satışlarına ilişkin soruları da yanıtlayan Tatar, "Güney Kıbrıs'ta yaşayan ve oradan mülk alanlar Avrupa Birliği'nde olmasına rağmen, yavaş yavaş KKTC'ye yatırım yapmaya başladı. Ukrayna savaşından kaçanların bir kısmı KKTC'ye geldi. İlgi artıyor, güvenlik soruşturması sonrası izin veriliyor" dedi.

Tatar, "KKTC tarımda çok başarılı. Tarımsal araziler korunmalı. Buna önem veriyoruz. Tarımsal arazilerin korunması için devlet burada üstüne düşeni yapıyor. Ancak yasalar her yerde olduğu gibi istismar edilebiliyor. Bununla ilgili daha sıkı tedbirler de alıyoruz" diye konuştu.