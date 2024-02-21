Cumhurbaşkanı Tatar, Kaan’ın ilk uçuşunun hayırlara vesile olmasını temenni ederek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletini tebrik etti.

Milli savunma sanayisinde gösterilen başarılardan duydukları gururu vurgulayan Tatar, Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktığını kaydetti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak Kaan’ın, bugün gerçekleştirilen ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak, 8 bin feet irtifada 230 knot hıza yani yaklaşık 426 km / saat hıza ulaştığını ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

“Gökyüzüne kanat açan Kaan, üstün teknoloji ürünü elektronik harp sistemleri ve gelişmiş entegre lojistik altyapısı ile Türkiye Yüzyılında Türk milletinin havadaki hak ve menfaatlerinin korunmasında büyük görevler yerine getirecektir.

Milli muharip uçağı Kaan’ı geliştiren ve üreten Türk Havacılık Uzay Sanayii ekibini, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nı ve projenin tüm paydaşlarını bu tarihi uçuşta emeği geçen tüm herkesi gönülden tebrik ediyor yürekten kutluyorum.”