Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, bütün zorluklara rağmen farklı kültürlerin turizm konusunda bir araya gelerek etkileşim sağladıklarını belirtti.

İletişim ve ulaşımın bu kadar kolaylaştığı bir dönemde Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların çağ dışı olduğunu vurgulayan Tatar, bunun bir an önce sonlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, diplomasi ve diyaloğun önemine işaret ederek Avrupa ve özellikle Almanya’nın Kıbrıs Türk halkının sesine kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Tatar, daha iyi bir gelecek için herkese adil ve tarafsız bir şekilde yaklaşılması gerektiğini, Kıbrıs adası için de bunun olmasını temenni ettiğini kaydetti.

KKTC’nin turizmde daha iyi bir yere gelmesi için birçok çalışma yürütüldüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC ’nin önemli bir turizm destinasyonu olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC, tarihi binaları, kumu, güneşi ve el değmemiş doğası ile ilgi çeken bir destinasyondur” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Almanya temasları çerçevesinde Berlin temsilciliğini de ziyaret etti.

Temsilci Beniz Uluer Kaymak’tan temsilciliğin çalışmalarına ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinden Alman gazeteci Michael Martenes’e Kıbrıs konusu ile ilgili röportaj verdi.