Kapısız yaptığı yazılı açıklamada, “defalarca uyarmalarına rağmen hala ülkede havacılık ve buna bağlı olarak havacılık emniyetinin devlet eli ile yerlerde süründürülmeye devam ettiğini” öne sürerek, “Ercan Havalimanı özelleştirildiği günden itibaren sanki yolculara hava taşımacılığı hizmeti vermesi gereken bir kurum değilmiş de, T&T şirketine para yetiştirsin diye işletilen bir devlet kurumu haline getirilmiş durumdadır” dedi.

“Ercan Havalimanı’nın, siyasilere miras kalmış bir mal değil, halkın malı olduğunu” kaydeden Kapısız, “Bakan da olsanız, vekil de olsanız, hükümet de olsanız halkın malını sermayeye peşkeş çekemezsiniz, insanların canını ve malını birilerine para kazandıracaksınız diye riske atamazsınız” ifadelerini kullandı.

“20 Temmuz 2023’te hazır olmamasına rağmen siyasi emeller uğruna yeni terminal binasına geçildiğini” iddia eden Kapısız, eksikliklerin tamamlanması ve yeni binanın işletilmesinin şirkete yeni külfetler yüklediğini belirtti.

“Hükümetin, şirketin mali külfetlerini karşılamayı görev bildiğini” savunan Kapısız, “bütün giderlerin şirkete ait olduğu, yapılan sözleşmelerde açıkça belirtilmesine rağmen ek sözleşmelerle şirketin masraflardan kurtarıldığını” öne sürerek, “yapılan sözleşmelerle milyonlarca doların peşkeş çekildiğini” iddia etti.

“Bu sözleşmeleri değerlendirme yetkisinin, KKTC makamlarından alınıp, TC tarafından atanacak bir hakem heyetine bırakıldığını” öne süren Kapısız, “Tüm bunları yaparken, havacılık hizmetleri ve emniyeti için yapılması gerekenleri askıda bıraktınız” dedi. HTKS Başkanı Kapısız açıklamasına şöyle devam etti:

“Ercan’ın teknik yetersizliğinden kaynaklı son beş ayda iki defa tehlike atlatmamıza rağmen bundan ders çıkarmadınız. Tüm bunlar yetmezmiş gibi taşeron şirketlerin çalışan üzerinden tasarruf politikaları gütmesine, köle gibi işçi çalıştırmasına ve buna bağlı olarak hizmeti de eksiltmesine göz yumuyorsunuz. Daha neyi bekliyorsunuz? Yeni bir tehlikeli durumun oluşup bu sefer kaza ile sonuçlanmasını mı? Yoksa Ercan Devlet Havalimanı’nın köle pazarına dönen bir işletmeye dönüşmesini mi? Siz bu halkın hükümeti misiniz, yoksa sermayenin mi?”

Sendika olarak hükümet ile çalışma barışlarının olmadığını ifade eden Kapısız, şunları kaydetti:

“Havacılık için oluşturduğunuz şartlar biz çalışanların vicdanına sığmamaktadır. T&T şirketinin gelinen son noktada mali olarak meydanı işletmeye yeterli olup olmadığı umurumuzda bile değildir. Havacılıkta emniyet ödün verilemez bir şeydir, kimsenin havacılık emniyetini riske atmaya hakkı yoktur. Kurallar neyi gerektiriyorsa onu yaptırınız veya yapınız. Şirketin zarar ettiği ve masraftan kaçtığı mazeretlerine de karnımız toktur. Zarar eden varsa, daha fazla zararına işlemesin, olduğu gibi bırakıp gitsin. Bu ülkede havacılığı gerektiği gibi idame edemiyorsanız siz de yarından tezi yok istifa edin ve o koltukları boşaltın.”

“Mücadelemize bugün grev ile devam ediyoruz” diyen Kapısız, bugün saat 19.30’dan yarın saat 08.30’a kadar Ercan Kule Kontrolün grevde olacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“İçinde bulunduğunuz gafletten çıkana kadar da mücadelemiz devam edecektir. Siz de isterseniz buyurun en iyi ve devamlı yaptığınız iş gibi grevimizi yasaklayıp gafletinize devam edin.”