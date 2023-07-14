Cumhurbaşkanı Tatar, 1960 kuruluş anlaşmalarına göre Kıbrıslı Rumlar kadar eşit bir halk olan Kıbrıs Türkü’nün kendi devletine sahip olma hakkı bulunduğuna işaret ederek, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa iki eşit egemen devlet temelinde olması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Merkezi’nde güncel Kıbrıs Politikası hakkında konuşma yaparak, Kıbrıs Türk tarihi ve egemen eşit iki devlet konularında bilgi verdi.

Birçok farklı meslek grubundan emeklilerin, geçmişte Kıbrıs Türkü tarafından verilen varoluş ve özgürlük mücadelesinde büyük katkılarının olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, emeklilere teşekkürlerini sundu ve hayatta olmayanları andı.

Cumhurbaşkanı Tatar, müzakerelere iki eşit egemen devletin ve eşit statünün kabulü ile başlanması politikasının Türkiye tarafından desteklendiğini ifade etti.

Tatar, müzakere masasında yaklaşık 50 yıl federasyon temelinde çözüm modelinin görüşüldüğünü ancak 1960 yılında Türklerle ortak kurulan Kıbrıs Cumhuriyetini tek başına yöneten Kıbrıslı Rumlar’ın anlaşmadan kaçtığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1960 kuruluş anlaşmalarına göre Kıbrıslı Rumlar kadar eşit bir halk olan Kıbrıs Türkü’nün kendi devletine sahip olma hakkı bulunduğuna işaret ederek,

Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa iki eşit egemen devlet temelinde olması gerektiğine dikkat çekti.

"EGEMENLİK HAKLARI SADECE KARA PARÇASINDA DEĞİL, AYNI ZAMANDA DENİZLERDE"

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin egemenlik hakkının 1960 anlaşmalarından kaynaklandığına işaret ederek, egemenlik haklarının sadece kara parçasında değil aynı zamanda denizlerde de olduğunu belirtti.

Türkiye’nin geçmişten gelen haklarından dolayı Kıbrıs’ta söz sahibi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu nedenle İngiltere’nin Kıbrıs’tan çekilirken, Türkiye’nin garantör ülke yapıldığını ve uluslararası bir anlaşma ile orada duran garantörlüğü hiçbir gücün ortadan kaldıramayacağını kaydetti.

Kıbrıs’ın 3 garantöründen biri olan ancak Türkiye’nin üye olmadığı Avrupa Birliği içerisinde federal temelde çözümün, Türkiye’nin garantörlüğünün sona ereceği ve Türk askerinin çekilmesine neden olacağını aktaran Tatar, çoğunluğun azınlığı yöneteceği Kıbrıslı Türklerin azınlık haklarına sahip olacağı bir yapı oluşturulacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği’ne tek taraflı olarak giren Rum tarafının 2017 yılında Crans Montana’da yapılan toplantılarda “sıfır asker ve sıfır garanti” diyerek müzakere masasını terk ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte Yunanistan ve Ege Adalarından nüfus aktarıldığını Kıbrıs’tan Anadolu’ya ise göç olmasıyla Türkler ve Rumlar arasında nüfus dengesinin değiştiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye yanında İngiltere, Avustralya ve birçok farklı ülkede Kıbrıslı Türkün yaşadığını vurguladı.

Yaklaşık 1 milyon nüfusu olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Avrupa Birliği içerisinde diğer büyük devletlerle aynı haklara sahip olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin Türkiye aleyhinde veto hakkı kullandığını ifade etti.

"KKTC KURUM VE KURULUŞLARIYLA GÜÇLENDİ"

KKTC’nin kurum ve kuruluşlarıyla güçlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede 60 farklı ülkeden öğretim görevlisi ve 144 farklı ülkeden yabancı öğrenci bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, turizm ve eğitim alanında ülkeye büyük yatırımların yapıldığını ve iş imkanlarının doğduğunu belirterek, sanayi bölgelerinin artık yetersiz kaldığını ve Güvercinlik bölgesine yeni sanayi bölgesi yapıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı’nın yeni terminalinin faaliyete başlamasıyla 10 milyondan fazla yolcuya hizmet edileceğini vurguladı

İletişim ve teknolojideki gelişmeler sayesinde KKTC’nin daha da gelişeceğine inandığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “İki devletli çözüm algısı giderek yerleşmektedir. KKTC’nin barış, huzur ve ekonomik gelişmeler açısından varlığını sürdürmesi önemlidir” dedi.