Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, Lefkoşa için hep birlikte çalıştıklarını, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Parkı’nın tamamlanmasıyla Lefkoşa’ya önemli bir eser kazandırılmış olacağını, Metehan’ın park ve yürüyüş yollarıyla yakın zamanda Lefkoşa’nın ve KKTC’nin gözde bölgelerinden biri olacağını belirtti.

Metehan geçiş kapsındaki yoğunluğa değinen Tatar, Metehan geçiş noktasındaki geçişleri hızlandırmak amacıyla Kuzey tarafta yolun genişletildiğini ancak Güney’de trafik akışının halen tek şeritten devam ettiğini kaydetti.

Geçişlerin hızlanması için Güney’de de genişletme çalışması yapılması gerektiğini ifade eden Tatar, bunu dün bir araya geldiği Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’a da aktardığını belirtti.

Haspolat’ta geçiş kapısı açılmasının KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki ticaret hacminin genişletilmesi ve Metehan kapısındaki yoğunluğun hafifletilmesi açısından önemli olduğunu kaydeden Tatar, bugün mevcut 9 kapıdan yapılan araç geçişlerinin yüzde 65’in Metehan’dan gerçekleştiğini kaydetti.

Bazı kapılarda öngörülen hedefin yakalanamadığını, çok az geçişin gerçekleştiği kapılar bulunduğunu ifade eden Tatar, “Haspolat kapısının açılması çok büyük fayda ve yarar sağlayacak” dedi.

Bunu pek çok kez BM yetkilileri ile görüştüğünü, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e de söylediğini ifade eden Tatar, Guterres’in konunun çözüme kavuşturulması temennisinde bulunduğunu, bunun kendilerine cesaret verdiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın “transit geçiş kapısı” önerisinin kabul edemeyeceklerini Güney Kıbrıs Rum Yönetimine ilettiklerini belirten Tatar, mantıklı bir kapı önerisini değerlendirebileceklerini ifade etti.

Pile-Yiğitler yolu yapımında yaşanan sıkıntıyı da Stewart'la dün yaptıkları görüşmede ele aldıklarını belirten Tatar, Pile-Yiğitler yoluna, güzergah ara bölgeden geçtiği gerekçesiyle itirazlar geldiğini, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Pile halkının ulaşım konusundaki mağduriyetinin devam ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, diğer tarafta, Pile Larnaka yolu yapımında hiçbir kesimden hiçbir itiraz gelmediğine dikkat çekti.

Tatar, LTB Başkanı Harmancı’nın iletişim içinde olduğu Güney’deki Lefkoşa Belediye Başkanı'na geçiş kapıları hususunda KKTC’ye “makul ve mantıklı bir öneri ile gelme” tavsiyesinde bulunmasının faydalı olacağını da ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden henüz bir karşı öneri almadığını kaydeden Ersin Tatar, Colin Stewart’la dün gerçekleştiği görüşmede Kıbrıs Rum Yönetiminden karşı bir öneri iletilmesini beklediğini dile getirdiğini de anımsattı.

-Harmancı: "Lefkoşa'daki sınır kapısı ihtiyacı bir gereklilik haline geldi"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, en yoğun olarak kullanılan geçiş kapısının Metehan olduğunu, Lefkoşa’daki sınır kapısı ihtiyacının bir gereklilik haline geldiğini belirtti. Harmancı, bazen geçişlerde bekleme süresinin iki saati bulduğunu kaydetti.

Metehan’daki yoğunluğun hafifletilmesi için Lefkoşa’nın doğusunda bir kapı açılmasını uzun zamandır konuştuklarını belirten Harmancı, “Karşıdaki muhatabımızla bu konuyu görüşüyoruz. Alternatiflerle Lefkoşa’daki sıkıntının kendi içerisinde çözülebileceğine inanıyoruz” dedi.

Kıbrıs sorununun çözümünde “anlamlı bir noktaya” gelmek isteniyorsa, yeni kapının önemli rol oynayacağını kaydeden Harmancı, “LTB olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.

Harmancı, “Geçişlerin rahatlatılması hem Kıbrıslı Türk hem Kıbrıslı Rumlar açısından ivedi ve önemlidir. Lefkoşa’daki kapıların diğer isteklerin kölesi haline getirilmesi doğru bir yaklaşım değildir” dedi.

Güney Kıbrıs yol ruhsatının sadece Metehan kapsında veriliyor olması noktasında Harmancı, bunu trafik yoğunluğunu arttırıcı bir sebep olarak görmediğini, ancak konunun görüşülebileceğini söyledi.