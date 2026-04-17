Turnuva, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerin anısını yaşatmak ve onların temsil ettiği dayanışma, umut ve mücadele ruhunu sahaya taşımak amacıyla düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, farklı takımlardan voleybolcuları aynı duygu etrafında bir araya getirerek, sporun birleştirici gücünü ortaya koydu.

Söz konusu turnuvaya DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyeleri Özdinç Akdel ve Recai Ergün, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürü Cemal Kılıç, Spor Hizmetleri Şubesi Spor İşleri Koordinatörü Aydın Kayol, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Memiç ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Voleyboluna emek vermiş sporcular katılım gösterdi.

Toplam 10 takımın master kategoride mücadele ettiği turnuvada, dereceye giren takımlar arasında Koop Bank birinci, Kimse Görmeden ikinci, Team Alizavra üçüncü ve DAÜ Spor İşleri dördüncü oldu.

Bireysel ve takım ödülleri kapsamında; en iyi hakem ödülleri Mehmet Bektaş, Milad Khalilzadeh, Mohammad Akbari, Hessam ve Nadzeya Burdzeika’ya verilirken, en çok destek veren basın ödülü Ahmet Ogan’a takdim edildi.

Turnuvaya katılım ödülleri Blok Yok Umut Var, Girne İtfaiyesi, Koop Bank, MVO Masterler 1 ve 2, Team Alizavra, Voleybol Tutkunları, DAÜ Voleybol, DAÜ Spor İşleri ve Kimse Görmeden takımlarına verildi.

Ayrıca “en ateşli takım” Girne İtfaiyesi, “en centilmen takım” Voleybol Tutkunları, “en iyi takım ruhu” Blok Yok Umut Var takımları seçildi.

“En iyi seyirci” Senem Öcal, “en iyi kaptan” Süleyman Rebge, “gelişim gösteren sporcu” Devrim Bukel, “en iyi amatör sporcu” Mehmet Ali Osanmaz, “en olgun sporcu” Nafi Çetintaş, “en genç sporcu” Sezgin Şeren, “en renkli sporcu” Recep Kılıç ve “klasman grubu MVP’si” Kunter Nesimi oldu.

Turnuvanın en çok katkı koyan kurumu Maraş Voleybol Okulları olarak belirlenirken; en iyi savunma yapan sporcu Selen Denizer, en centilmen oyuncu Aydın Kayol, en iyi pasör Cemal Astan, en iyi smaçör (erkek) Ali Duvarcı, turnuva MVP’si (kadın) Buğra Eryıldız ve turnuva MVP’si (erkek) İsmail Kovancı ödüle layık görüldü.