Görüşmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında sağlık alanında sürdürülen mevcut çalışmaların geldiği nokta ele alınırken, ikili anlaşmaların güncellenmesi ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda ortak irade ortaya kondu.

Bakan Dinçyürek, göreve geldikleri günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı desteklere dikkat çekerek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olmak üzere Türkiye Sağlık Bakanlığı’na teşekkür etti. Dinçyürek, mevcut ortak çalışmaların değerlendirilmesi, anlaşmaların revize edilmesi ve önümüzdeki süreçte atılacak adımların belirlenmesi amacıyla yoğun bir gündemle Ankara’da bulunduklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise Türkiye’nin KKTC’yi kendisinden ayrı görmediğini vurgulayarak, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Memişoğlu, iki ülkede yapımı süren hastane projelerinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, bu yatırımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla ilerlediğini ve tamamlandığında önemli sağlık hizmetleri sunacağını kaydetti. İnsan gücü, tıbbi cihaz ve ilaç temini başta olmak üzere her alanda destek sağlandığını dile getirdi.

Memişoğlu ayrıca, “Sizin ve hükümetinizin çabasını bizzat şahit olan birisi olarak takdir ediyor, destekliyoruz” ifadelerini kullanarak KKTC’nin sağlık alanındaki çalışmalarına verdikleri önemi vurguladı.

Görüşmede, sağlık hizmetlerinin daha ileri seviyeye taşınması ve toplum sağlığının güçlendirilmesi adına iş birliğinin artırılarak devam edeceği mesajı verildi.