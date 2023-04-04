Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tataristan Kültür ve Tarihi Sanat Sergisi’nin açılışında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, tarihî sanat eserlerinin bir araya toplandığı böyle bir serginin KKTC’de açılmasının, Kıbrıs Türkü’nün de bu dünyadaki varlığının bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Böylesine anlamlı bir serginin açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Tataristan’la bağların önemine değindi. Kültür ve kullanılan dilin birbirine çok benzediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Gönül birliği içerisinde, verdiğimiz mücadeleyi birbirimizle paylaşıyoruz. Sanatçı olmak kolay değildir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; ‘Herkes siyasetçi olabilir, tarihçi olabilir ama sanatçı olamaz demiştir.’ Kıbrıs Türkü bu dünyada varlığını sürdürmeye devam edecektir. Yakın Doğu Ailesi’ne, bütün bu tarihi zenginlikleri bir araya topladığı ve böyle anlamlı bir sergiyi sanatseverlerle buluşturduğu için teşekkür ederim” dedi.