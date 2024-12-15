Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Bellapais Inner Wheel Derneği’nin geleneksel Yılbaşı etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Kurucu Başkanı olduğu Bellapais IW Derneği'nin kadın ve çocuklara destek projeleri kapsamında her yıl düzenlediği geleneksel ‘Yılbaşı Şenliği’ etkinliğine katıldı.



Girne Belediyesi Açık Pazarı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel yiyecek, içecek ile yerel ürünlerin yer aldığı standlar kuruldu.



Bellapais Inner Wheel Derneği'nin düzenlediği etkinlikte Standları gezen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, esnaf, yerel üretici ve halkla bir araya geldi.