Kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ile kurulan derin bağların önemine değindi.

Türkiye ile tarihi ve kültürel bağların olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, farklı sektörlerde geliştirilecek olan iş birliğinin çok değerli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, içerisinde bulunulan iletişim çağında Türkiye ile ilişkilerin arttığını ve bunun gelişerek daha da ileriye taşınacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı M. Alper Oral ise kabulden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, dernek hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bilgi verdi.